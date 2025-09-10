Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Yeni Akit’ten, Özgür Özel'e cezaevi tehditi: 'Kaos üretenin sonu Selo gibi olur' /10 Eylül 2025 14:21

Yandaş Yeni Akit’ten, Özgür Özel'e cezaevi tehditi: 'Kaos üretenin sonu Selo gibi olur'

Yandaş Yeni Akit, bugün manşete taşıdığı haberinde CHP lideri Özgür Özel'i tehdit ederek; "Kaos üretenin Sonu Selo gibi olur" başlığını attı.

SHABER3.COM

İktidara yakınlığıyla bilinen ve attığı başlıklar, kullandığı dil ile sürekli tepki çeken yandaş Yeni Akit, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘örnek göstererek’ Financial Times’a söyleşi veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef gösterdi.

"Kaos üretinin sonu Selo gibi olur" başlığını manşete taşıyan gazete, CHP'yi "entrika yuvası" olarak nitelendirdi.

Haberde Özel'in sokak çağrısına siyasilerin tepki gösterdiği belirtilerek "Halkı sokağa dökerek insanların ölümüne yol açan Selahattin Demirtaş'ın akibetini hatırlattılar" ifadelerine yer verildi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?
Britanya merkezli Financial Times gazetesine konuşan Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus tipi tek partili bir sistem inşa etmeye çalıştığını savundu; CHP’nin bunun önündeki son engel olduğunu söyledi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı hakkında verilen mahkeme kararını ‘geleceğin iktidar partisine darbe’ olarak niteleyen CHP lideri Özel, şöyle devam etti:

“Son seçimlerin galibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi ve tüm anketlerde önde götüren partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Otoriter bir iktidarla karşı karşıyayız. Tek seçenek direnmek. CHP giderse Türkiye gider.”

CHP Genel Başkanı Özel, ‘hayatı durma noktasına getirebilecek barışçıl eylemler' dahil gelen baskıya karşı farklı planları olduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Yeni Akit’ten, Özgür Özel'e cezaevi tehditi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:27