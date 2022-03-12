Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Yeni Akit yine vatandaş ile dalga geçti /12 Mart 2022 19:38

Yandaş Yeni Akit yine vatandaş ile dalga geçti

Akaryakıt zamlarına sakın üzülmeyin! Yeni Akit gazetesi bugün yaptığı bir akaryakıt haberiyle vatandaşla resmen dalga geçti. Yapılan habere çok sayıda eleştiri ve tepki geldi.

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Vatandaş hemen hemen hergün gelen akaryakıt zamlarına sitem ederken AK Parti iktidarına yakın  gazete Yeni Akit gazetesi pes dedirtecek bir habere imza attı.

Dolar kurunun sert yükselişinin aynı sıra brent petrol fiyatının 130 dolar seviyesine kadar çıkması Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını adeta uçurdu. Hem benzin hem de motorin fiyatı 20 TL’nin üzerine çıkarken Yeni Akit, AKP hükümetine kol kanat gerdi.

YENİ AKİT VATANDAŞLA KAFA BULDU
Vatandaşın sitemlerini bir kenara bırakan Yeni Akit Akaryakıta gelen fiyat artışlarının vatandaşı bisiklet kullanmaya teşvik ettiğini söyleyerek sağlıklı yaşam sloganları attı.

Yeni Akit söz konusu haberini sosyal medyada “Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı” sözleriyle paylaştı.

Yeni Akit’in bu haberine kendi takipçileri bile çok sayıda tepki gösteren yorumlarda bulundu.
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