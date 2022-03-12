Yandaş Yeni Akit yine vatandaş ile dalga geçti

Vatandaş hemen hemen hergün gelen akaryakıt zamlarına sitem ederken AK Parti iktidarına yakın gazete Yeni Akit gazetesi pes dedirtecek bir habere imza attı.





Dolar kurunun sert yükselişinin aynı sıra brent petrol fiyatının 130 dolar seviyesine kadar çıkması Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını adeta uçurdu. Hem benzin hem de motorin fiyatı 20 TL’nin üzerine çıkarken Yeni Akit, AKP hükümetine kol kanat gerdi.



