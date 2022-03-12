Yandaş Yeni Akit yine vatandaş ile dalga geçti

Vatandaş hemen hemen hergün gelen akaryakıt zamlarına sitem ederken AK Parti iktidarına yakın gazete Yeni Akit gazetesi pes dedirtecek bir habere imza attı.
Dolar kurunun sert yükselişinin aynı sıra brent petrol fiyatının 130 dolar seviyesine kadar çıkması Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını adeta uçurdu. Hem benzin hem de motorin fiyatı 20 TL’nin üzerine çıkarken Yeni Akit, AKP hükümetine kol kanat gerdi.
YENİ AKİT VATANDAŞLA KAFA BULDU
Vatandaşın sitemlerini bir kenara bırakan Yeni Akit Akaryakıta gelen fiyat artışlarının vatandaşı bisiklet kullanmaya teşvik ettiğini söyleyerek sağlıklı yaşam sloganları attı.
Yeni Akit söz konusu haberini sosyal medyada “Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı” sözleriyle paylaştı.
Yeni Akit’in bu haberine kendi takipçileri bile çok sayıda tepki gösteren yorumlarda bulundu.