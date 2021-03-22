Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Yeni Şafak a göre Dolar 7,20’den "hızla 7,72’ye düştü" /22 Mart 2021 12:35

Yandaş Yeni Şafak a göre Dolar 7,20’den "hızla 7,72’ye düştü"

AKP’nin 19 yıllık politikaları nedeniyle yapısal bir kriz içinde olan Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası Başkanı’nın 4 ayda görevden alınmasıyla ağır bir darbe daha aldı. Yandaşlar için ise ekonomide her şey yolunda. Yeni Şafak, cuma günü 7,20 seviyesinden kapanan doların bugünkü atağını görmedi, 7,72’ye kadar gerilediğini savundu.

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Merkez Bankası Başkanı’nın 4 ayda görevden alınması Türkiye piyasalarını sert biçimde olumsuz yönde etkilerken yandaşlar yaşanan gelişmelerde ‘bardağın dolu tarafını’ görmeye çabalıyor. Yeni Şafak gazetesi, cuma günü 7,20 TL seviyesinden kapanan doların yüzde 10 civarında değer kazandığını görmezden gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın açıklaması sonrasında 8 TL seviyesinden gerilemesini, “dolar hızla düşüşe geçti” diye yorumladı.

“Yüksek kur hevesleri boğazlarında kaldı: Bakan'ın açıklamaları ile dolar hızla düşüşe geçti” başlıklı haberinde Yeni Şafak, “Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasalara yönelik sabah saatlerinde verdiği mesajların ardından dolar hızla düşüşe geçerek 7,72 seviyelerine kadar geriledi” dedi.

Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’ndan alınması hakkında, “Naci Ağbal'ın görevden alınması en çok da bu sürede yüzde 25 dolar karı elde eden Londra piyasalarını üzdü” diye yazan gazete, “Asya piyasalarında yaşanan spekülatif atakları BBC son dakika okuyucularına aktarırken, İngilizlerin yüksek kur hevesi ise boğazlarında kaldı” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasını normal karşılayan Yeni Şafak, dolarda yaşanan atağı, Yatırım Uzmanı Timothy Ash’in açıklamalarına bağladı: “Yatırım Uzmanı Timothy Ash'in Türkiye'ye yönelik tehditkâr açıklamalarının ardından Asya piyasalarında Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar yaşandı. Asya’da ilk kotasyonlarda Dolar/TL kuru yüzde 16 yükseliş kaydederek 8,3880’e kadar yükseldi.”

Yandaş gazetenin haberinde şu ifadeler de yer aldı: “Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasalara yönelik sabah saatlerinde verdiği mesajların ardından dolar hızla düşüşe geçerken, BBC, bu sefer de Türk lirasının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla yeniden 8 lira seviyesinin altına indiğini yazdı.

Bakanı Elvan'dan gelen 'serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceği açıklamasıyla birlikte Dolar/TL, 7,72'lere çekilirken, euro/TL ise 9,25'e kadar indi.”
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