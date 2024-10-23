Yandaş Yeni Şafak Bahçeli’ye manşetten karşı çıktı: 'Öcalan’ın yeri İmralı’dır'

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı çağrının ardından dikkat çeken bir manşetle yanıt verdi. Gazete, MHP liderinin çağrısının ardından bugün “Öcalan’ın yeri İmralı’dır” manşetiyle çıktı.







Yeni Şafak’ın söz konusu haberinde, araştırma şirketi Areda Survey'in Bahçeli’nin açıklamalarını sorduğu anketin sonuçlarına yer verildi.





Habere göre, Türkiye genelinde 1113 katılımcıyla yapılan ankette, “MHP lideri Bahçeli’nin bu sözlerine katılıyor musunuz” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 34,9’u “Evet, katılıyorum” derken, yüzde 65,1’i ise “Hayır, katılmıyorum” cevabını verdi.





Haberde anketin sonuçlarına işaret edilerek şöyle denildi:





Türkiye genelinde yapılan araştırma, vatandaşların çoğunun “bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın TBMM’de konuşma yapmasını istemediğini” ortaya koydu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dünkü “’Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz’ diyenlere sesleniyorum. Eğer terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” şeklindeki sözleri, büyük tepki çekti."