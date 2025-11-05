Yandaş Yeni Şafak, Bahçeli'ye manşetten cephe aldı: 'Komisyon İmralı'ya gitmesin'

Son dönemde ekonomi yönetimine ve yargıya yönlendirmelerde bulunan Yeni Şafak gazetesi, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Komisyon İmralı’da Öcalan ile görüşsün” çağrısına tepki gösterdi. “Komisyon İmralı’ya gitmesin” manşetini atan gazete, anket sonuçları yayınladı.





Dün yapılan MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Devlet Bahçeli, Meclis’te “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adıyla kurulan yapının çalışmalarını tamamladığını belirterek, İmralı’ya gidilmesinde bir sakınca olmadığını belirterek şunları söyledi:





“Bir kez daha vurguluyorum, Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk elden mesajları alması süreci güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır.





Korkuya, kaygıya, çekinmeye gerek yoktur.”





YENİ ŞAFAK MANŞETTEN KARŞI ÇIKTI

Buna karşılık AKP yandaşı Yeni Şafak’ın manşeti dikkat çekti.





Gazete, İmralı görüşmelerine ilişkin yapılan araştırmasının sonuçlarını manşetine taşıdı. Ankete göre, vatandaşların yüzde 76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı çıktı. Haberde, “Görüşmenin sürece zarar vereceği endişesi var” ifadeleri yer aldı: “Terörsüz Türkiye” sürecini yürüten Meclis komisyonunun İmralı’ya gideceği haberleri kamuoyundan tepki çekti. Areda Survey’in yaptığı ankete göre vatandaşların yüzde 76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı. Görüşmenin sürece zarar vereceği endişesi var.”



