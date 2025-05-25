Yandaş Yeni Şafak, Bakan Şimşek'i manşetten yine hedef aldı

AKP iktidarındaki klik savaşları sessiz ama sert bir şekilde sürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasının ardından dolar kurunda bir fırlama yaşandı ve dolar 41 lira seviyelerine kadar ilerledi.





Merkez Bankası'nın verileri ve alanında uzman ekonomistlerin aktardıklarına göre İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile beraber lirada yaşanan aşırı değer kaybını baskılamak için bugüne kadar 60 milyar dolardan fazla para yakıldı. Sadece bununla da sınırlı kalınmadı. İmamoğlu tutuklanana kadar rutin bir şekilde düşürülen faizlerde yeniden artış yoluna gidildi. 17 Nisan tarihinde politika faizi yüzde 42.5 seviyesinden yüzde 46 seviyesine çıkarıldı. Bu hamlelerin peşi sıra gelmesi ile iktidar cephesinde de artık gözle görülen kırılmalar meydana geldi.





YENİ ŞAFAK YİNE MEHMET ŞİMŞEK'İ HEDEF ALDI!

Halktv'de yer alan habere göre iktidar medyasının en güçlü temsilcilerinden olan Yeni Şafak, iktidarın ekonomi politikasının başına getirilen Mehmet Şimşek'i ilk olarak 19 Nisan tarihinde hedef almıştı. 19 Nisan tarihli baskıda Şimşek'i doğrudan hedef alan Yeni Şafak, “Bir darbe de Hazine ve Merkez’den” başlıklı haberiyle, faiz kararını “ekonomiye darbe” olarak niteledi. Haberde şu ifadeler yer aldı:





“Muhalefetin yolsuzluklarını örtbas etmek için sokaklar üzerinden yürüttüğü kaos girişimleri ve dünyadaki korumacılık adımlarının ardından, ekonomiye bir darbe de Hazine Bakanlığı'nın güdümünden çıkmayan Merkez Bankası'ndan geldi. Döviz talebindeki sınırlı yükselişi bahane eden ve reel sektörün finansmana erişim sorununu görmezden gelen Merkez Bankası, politika faizini 3,5 puan artışla yüzde 46'ya çıkardı. İş dünyasının faizlerde düşüş beklentisinin aksine hareket eden Merkez Bankası, yavaşlayan üretimi daha da baltalayacak bir karara imza attı.”



