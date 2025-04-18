Yandaş Yeni Şafak, Mehmet Şimşek'i doğrudan hedef aldı

Ekonomideki İmamoğlu çöküşünün engellenmesi için dün flaş bir hamle de Merkez Bankası'ndan geldi. Dün yapılan PPK toplantısının ardından politika faizi yüzde 42.5 seviyesinden yüzde 46 seviyesine çıkarıldı. Kimsenin beklemediği bu hamle iktidar cephesinde de kırılmalara yol açtı.









“Muhalefetin yolsuzluklarını örtbas etmek için sokaklar üzerinden yürüttüğü kaos girişimleri ve dünyadaki korumacılık adımlarının ardından, ekonomiye bir darbe de Hazine Bakanlığı'nın güdümünden çıkmayan Merkez Bankası'ndan geldi. Döviz talebindeki sınırlı yükselişi bahane eden ve reel sektörün finansmana erişim sorununu görmezden gelen Merkez Bankası, politika faizini 3,5 puan artışla yüzde 46'ya çıkardı. İş dünyasının faizlerde düşüş beklentisinin aksine hareket eden Merkez Bankası, yavaşlayan üretimi daha da baltalayacak bir karara imza attı.”









Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TL'nin aşırı değer kaybetmesini baskılamak isteyen Maliye 50 milyar doları yakarak dolar kurunu baskıladı. Ekonominin dümenine getirilen Mehmet Şimşek ve ekibinin uzun zamandan beri biriktirdiği döviz rezervlerinin bir gecede yakılması ise bir süredir Özgür Özel başta olmak üzere muhalefetin gündeminde.Halktv'de yer alan habere göre iktidar medyasının önde gelen sesi Yeni Şafak gazetesi, 19 Nisan tarihli sayısında “Bir darbe de Hazine ve Merkez’den” başlıklı haberiyle, faiz kararını “ekonomiye darbe” olarak niteledi. Haberde şu ifadeler yer aldı:Yeni Şafak'ın faizlerle ilgili ilk çıkışı değildi bu. Merkez Bankası yönetimlerine yönelik sert eleştirileriyle bilinen Yeni Şafak son yıllarda Merkez Bankası'nda yaşanan görevden almaların hemen öncesinde atılan manşetleri ile biliniyor.2021'in Mart ayında dönemin TCMB Başkanı Naci Ağbal, politika faizini yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarmıştı. Ağbal yönetiminin bu hamlesinin ardından iktidar medyası Yeni Şafak, “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetini vermişti. Bu manşetlerin ardından Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.Yine aynı şekilde, 2024 yılının Şubat ayında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesinin ardından yerine Fatih Karahan atanmış, Karahan göreve gelir gelmez yüksek faiz politikasına devam ettiği için Yeni Şafak'ın manşetlerinden kurtulamamıştı. Yeni Şafak, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesini “Tahmini artırdı, suçu kamuya attı” başlığıyla vermişti.