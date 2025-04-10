Yandaş Yeni Şafak yazarlarının Gazze’yi boşaltma planı: Filistinliler hicret etsinler

FİLİSTİNLİLERE HİCRET ETMELERİNİ ÖNERDİLER
Gazze halkının ciddi bir bölümünün, böylesi bir ‘hicrete’ sıcak bakmadığını savunan Kılınç yazısında, “Gazzelilerin önemli bir bölümünün gitmek istemediğini nerden biliyoruz peki? ‘Hicret’ söz konusu olduğunda Gazzeliler adına konuşmayalım diyoruz, ama ‘Gazze boşaltılmasın’ derken onlar adına konuşmakta beis görmüyoruz. İçeriden gelen çığlıklara bakarsak, insanlar artık kurtulmak istiyor. Çarelerden biri de hicret.” ifadelerine yer verdi.
‘HAYATLARINA DEVAM EDERLER’
İslam coğrafyasından farklı ülkelerin Gazzelileri mülteci olarak kabul etmesiyle, yaşanan katliamın sona ereceğini savunan Kılınç, “Türkiye, Endonezya, Balkan ülkeleri, Cezayir… Akla gelen birçok alternatif var. Gazzeliler buralarda ‘hicret’ mantığıyla hayatlarına devam ederler.” dedi.
Öte yandan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da tvnet’te katıldığı ‘Siyaseten’ programında benzer görüşleri savunarak, “Gazzeliler hakkında kimse söz sahibi değildir bana göre. Kalmak isterlerse kalırlar. Hicret etmek istiyorlarsa ederler.” ifadesini kullandı.