Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Yeni Şafak yazarlarının Gazze’yi boşaltma planı: Filistinliler hicret etsinler /10 Nisan 2025 19:56

Yandaş Yeni Şafak yazarlarının Gazze’yi boşaltma planı: Filistinliler hicret etsinler

AKP yandaşı Yeni Şafak yazarları Taha Kılınç ve İsmail Kılıçarslan, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin başka yerlere göçmesi gerektiğini belirterek ‘hicret’ etmelerini önerdi. ‘Hem böylece Gazze’deki kıyım ve katliam sona erer.’ çağrısı yaptı.

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AKP rejiminin tetikçiliğini yapan ve hükümetten aldığı ballı ihalelerle adı sık sık kamuoyu gündemine gelen Albayrak’lara ait Yeni Şafak gazetesinin yazarları Taha Kılınç ve İsmail Kılıçarslan, İsrail ordusu saldırıları altındaki Gazze’de yaşayan Filistin halkının başka yerlere göçmesi gerektiğini söyledi. Kılınç, “İslam dünyasının farklı ülkeleri, belli kotalarla bu insanları ‘mülteci’ olarak kabul edebilir” dedi.

FİLİSTİNLİLERE HİCRET ETMELERİNİ ÖNERDİLER

Gazze halkının ciddi bir bölümünün, böylesi bir ‘hicrete’ sıcak bakmadığını savunan Kılınç yazısında, “Gazzelilerin önemli bir bölümünün gitmek istemediğini nerden biliyoruz peki? ‘Hicret’ söz konusu olduğunda Gazzeliler adına konuşmayalım diyoruz, ama ‘Gazze boşaltılmasın’ derken onlar adına konuşmakta beis görmüyoruz. İçeriden gelen çığlıklara bakarsak, insanlar artık kurtulmak istiyor. Çarelerden biri de hicret.” ifadelerine yer verdi.

‘HAYATLARINA DEVAM EDERLER’

İslam coğrafyasından farklı ülkelerin Gazzelileri mülteci olarak kabul etmesiyle, yaşanan katliamın sona ereceğini savunan Kılınç, “Türkiye, Endonezya, Balkan ülkeleri, Cezayir… Akla gelen birçok alternatif var. Gazzeliler buralarda ‘hicret’ mantığıyla hayatlarına devam ederler.” dedi.

Öte yandan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da tvnet’te katıldığı ‘Siyaseten’ programında benzer görüşleri savunarak, “Gazzeliler hakkında kimse söz sahibi değildir bana göre. Kalmak isterlerse kalırlar. Hicret etmek istiyorlarsa ederler.” ifadesini kullandı.


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