Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Yeni Şafak'tan iktidara salvo: Bu kez ekonomi reçetesi verdi! /10 Kasım 2025 10:58

Yandaş Yeni Şafak'tan iktidara salvo: Bu kez ekonomi reçetesi verdi!

İktidara yakınlığıyla bilinen ve son zamanlarda iktidara yönelik pek çok alanda eleştirilerini sıralayan yandaş Yeni Şafak gazetesi bu kez ekonomi yönetimi için reçete yazdı.

SHABER3.COM

İktidara yakınlığıyla bilinen, Merkez Bankası'nın faiz kararlarında önce faizlerin düşürülmesi için attıkları manşetlerle dikkat çeken ve son zamanlarda iktidara yönelik eleştirilerini artıran Yeni Şafak gazetesi bu kez ekonomi yönetimine reçete hazırladı.

"Ekonomi can verecek 6 adım" manşetiyle çıkan Yeni Şafak gazetesi "Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır" dedi.

Yeni Şafak yüksek faizleri eleştirdi, yüksek faiz, enflasyon ve yavaşlayan üretimin Türkiye ekonomisini sarmala soktuğunu savundu.

6 MADDELİK REÇETE
Sık sık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Yeni Şafak gazetesinin ekonominin düzelmesi için önerdiği 6 adım ise şöyle:

1-Anayasa ve yasa uygulansın, döviz alım satımında kazanç vergisi alınsın.

2-Faiz geliri vergisi yüzde 30'a çıkarılsın.

3-Akaryakıttaki ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün

4- Dört Asya ülkesine ek gümrük tarifesi

5-Üreticiden tüketiciye 'Cumhur Reyonu'

6-Kur ve faiz sarmalı kırılır, enflasyon ve faiz yüzde 15'e iner
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Yeni Şafak'tan iktidara salvo: Bu kez ekonomi reçetesi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:28