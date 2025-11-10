Yandaş Yeni Şafak'tan iktidara salvo: Bu kez ekonomi reçetesi verdi!

İktidara yakınlığıyla bilinen, Merkez Bankası'nın faiz kararlarında önce faizlerin düşürülmesi için attıkları manşetlerle dikkat çeken ve son zamanlarda iktidara yönelik eleştirilerini artıran Yeni Şafak gazetesi bu kez ekonomi yönetimine reçete hazırladı.





"Ekonomi can verecek 6 adım" manşetiyle çıkan Yeni Şafak gazetesi "Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır" dedi.





Yeni Şafak yüksek faizleri eleştirdi, yüksek faiz, enflasyon ve yavaşlayan üretimin Türkiye ekonomisini sarmala soktuğunu savundu.





6 MADDELİK REÇETE

Sık sık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Yeni Şafak gazetesinin ekonominin düzelmesi için önerdiği 6 adım ise şöyle:





1-Anayasa ve yasa uygulansın, döviz alım satımında kazanç vergisi alınsın.





2-Faiz geliri vergisi yüzde 30'a çıkarılsın.





3-Akaryakıttaki ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün





4- Dört Asya ülkesine ek gümrük tarifesi





5-Üreticiden tüketiciye 'Cumhur Reyonu'





6-Kur ve faiz sarmalı kırılır, enflasyon ve faiz yüzde 15'e iner