Samanyolu Haber /Ekonomi / Yandaşa büyük kıyak: Olmayan yolcunun parasını da ödediler /27 Ağustos 2024 13:05

Yandaşa büyük kıyak: Olmayan yolcunun parasını da ödediler

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti’nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara YHT Garı'nda KOLİN, CENGİZ, LİMAK Ortak Girişimi’ne devasa tutarda garanti ödemesi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

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Sosyal medya platformu X’teki hesabından belgeleri paylaşan Yavuzyılmaz’ın yayınladığı mesaj şu şekilde:

''AK Parti’nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara YHT Garı'nda KOLİN, CENGİZ, LİMAK Ortak Girişimi’ne devasa tutarda garanti ödemesi yaptığını tespit ettik. 2016-2023 yılları arasında

Hazine’nin garanti ettiği giden yolcu sayısı: 38.000.000

Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 13.710.942

Hata payı: %64

Şirkete ödenen garanti tutarı: 67 Milyon 260 bin dolar!

Kaynak: CİMER, TBMM Tutanak

Görevli şirket

ATG Gar İşletmesi A.Ş. (Kolin+Cengiz+Limak)
Hizmete açılış tarihi: 2016
Kamuya devir tarihi: 2037
Kamuya devire kadar garanti edilen giden yolcu sayısı: 106 milyon
Yolcu başına garanti tutarı: 1,5 Dolar+KDV

Not: Şirkete yapılan garanti ödemeleri tutturulamayan giden yolcu sayısına göre değil, sözleşmedeki tabloda belirtilen garanti edilen giden yolcu sayısının yıl bazlı 1,5 Dolar+KDV ücretiyle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.''



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