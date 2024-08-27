Yandaşa büyük kıyak: Olmayan yolcunun parasını da ödediler









Sosyal medya platformu X’teki hesabından belgeleri paylaşan Yavuzyılmaz’ın yayınladığı mesaj şu şekilde:''AK Parti’nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara YHT Garı'nda KOLİN, CENGİZ, LİMAK Ortak Girişimi’ne devasa tutarda garanti ödemesi yaptığını tespit ettik. 2016-2023 yılları arasındaHazine’nin garanti ettiği giden yolcu sayısı: 38.000.000Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 13.710.942Hata payı: %64Şirkete ödenen garanti tutarı: 67 Milyon 260 bin dolar!Kaynak: CİMER, TBMM TutanakGörevli şirketATG Gar İşletmesi A.Ş. (Kolin+Cengiz+Limak)Hizmete açılış tarihi: 2016Kamuya devir tarihi: 2037Kamuya devire kadar garanti edilen giden yolcu sayısı: 106 milyonYolcu başına garanti tutarı: 1,5 Dolar+KDVNot: Şirkete yapılan garanti ödemeleri tutturulamayan giden yolcu sayısına göre değil, sözleşmedeki tabloda belirtilen garanti edilen giden yolcu sayısının yıl bazlı 1,5 Dolar+KDV ücretiyle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.''