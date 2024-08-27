Yandaşa büyük kıyak: Olmayan yolcunun parasını da ödediler

''AK Parti’nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara YHT Garı'nda KOLİN, CENGİZ, LİMAK Ortak Girişimi’ne devasa tutarda garanti ödemesi yaptığını tespit ettik. 2016-2023 yılları arasında
Hazine’nin garanti ettiği giden yolcu sayısı: 38.000.000
Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 13.710.942
Hata payı: %64
Şirkete ödenen garanti tutarı: 67 Milyon 260 bin dolar!
Kaynak: CİMER, TBMM Tutanak
Görevli şirket
ATG Gar İşletmesi A.Ş. (Kolin+Cengiz+Limak)
Hizmete açılış tarihi: 2016
Kamuya devir tarihi: 2037
Kamuya devire kadar garanti edilen giden yolcu sayısı: 106 milyon
Yolcu başına garanti tutarı: 1,5 Dolar+KDV
Not: Şirkete yapılan garanti ödemeleri tutturulamayan giden yolcu sayısına göre değil, sözleşmedeki tabloda belirtilen garanti edilen giden yolcu sayısının yıl bazlı 1,5 Dolar+KDV ücretiyle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.''