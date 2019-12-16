Samanyolu Haber /Ekonomi / Yandaşa özel imar planı! /16 Aralık 2019 11:23

Yandaşa özel imar planı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin ihale rekortmeni yaptığı Limak Grubu için AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi imar planını değiştirdi.

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Limak Grubu, özelleştirmeyle satın aldığı Gaziantep Çimento Fabrikası’nı yıkarak alana konut yapılabilecek ticaret merkezi inşâ edilebilecek.

Belediye Meclisi'nde kabul edilen imar planı değişikliğiyle birlikte ortalama 10 katlı konut, otel ve ticaret merkezi yapılmasının önü açıldı. 

AKP-MHP İTTİFAKI RANT İÇİN EL ELE

Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup üyelerin ret oyu verdiği plan değişikliği, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile kabul edildi. 

Şehrin merkezinde 1 milyon 200 bin metrekarelik devasa bir alanda kurulu bulunan fabrika ise 250 milyon dolar yatırımla Kilis’e taşınacak.

BirGün'ün haberine göre imar planına dair konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç, araziye alışveriş merkezi yapılabileceğine dikkat çekti. 

Kireç, “Bir başka şirketin arazisinde de aynı durum yaşandı. Sorunlu olduğunu düşündüğümüz plan tadilatlarını mahkeme kararıyla iptal ettiriyoruz, iki ay sonra ufak tefek değişikliklerin yapıldığı planlar yeniden önümüze getiriliyor." dedi. 

Gaziantep Çimento Fabrikası yıkılacak, yerine alışveriş merkezi, konut ve rezidans inşâ edilecek.

İHALE İPTAL EDİLDİ, 35 MİLYON DOLAR UCUZA SATILDI!

Daha önce Uzan ailesine ait olan, ancak AKP tarafından el konulan Gaziantep Çimento Fabrikası, 2005’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılmıştı. 

Fabrikanın 14 Ekim 2005’te ihalesi gerçekleştirilmiş ve fabrika 128 milyon dolara Sanko Holding’e satılmıştı. Rekabet Kurumu’nun ihaleyi onaylamaması üzerine satış iptal edilmiş ve 2006’da yeniden satışa çıkarılmıştı. Fabrika 93 milyon 250 bin dolar ile Limak’a satılmıştı. 

Fabrika yaklaşık 35 milyon dolar zararla satılmış oldu.
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