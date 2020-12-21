Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşa unutamayacağı bir ders! /21 Aralık 2020 10:52

Yandaşa unutamayacağı bir ders!

2002'den beri iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 42,1 milyar dolar (325 milyar TL) tutarında ihale verdiği Mehmet Cengiz'e ait Cengiz Holding'in son reklamına sosyal medyada tokat gibi bir cevap verildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Dünya Bankası verilerine göre 2002-2020 yılları arasında 42,1 milyar dolar (325 milyar TL) kamu ihalesi alarak dünya ihale rekortmenliği liginde 3'üncü sırada yer alan Cengiz İnşaat “Meyve veren ağacı taşlarlar” sloganı ile bir reklam filmi yayınladı.

Holdingin resmi YouTube hesabında yayınlanan reklam filmi şu ana kadar 36 bin kişi tarafından beğenilmedi (dislike). Videoyu beğenenlerin sayısı ise sadece 4 bin (yüzde 11). 

Holding filmin tanıtım metninde “Üstlendiğimiz her işi, her zaman memleket menfaatlerini ön planda tutarak hayata geçirdik. Bizim işimiz de gücümüz de memleket." ifadeleri kullanıldı.

YouTube kanalının yorumlara kapalı olması dikkati çekti. Ancak Instagram, Facebook ve Twitter'da Cengiz ve reklam filmi yerden yere vuruldu. 

GARANTİLİ İHALELER BEŞLİ ÇETEYE GİDİYOR

Bir kullanıcı, Reklam filminden bir karenin üzerine şunları yazdı: "Cengiz Holding reklamını çeken ajans, keşke daha gerçekçi bir hikâye bulsaydı. Ağacan taşlanma sebebi meyve vermesi değil; hırsızlık, dolandırıcılık, yasa dışı işler." yorumunda bulundu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin ihale rekortmeni yaptığı Cengiz, Limak, Kolin, Kalyon ve MAPA'yı "Beşli çete" diye nitelendirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaşa unutamayacağı bir ders! Sonraki Haber >>

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:09:57