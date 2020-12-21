Yandaşa unutamayacağı bir ders!

SAMANYOLUHABER- Dünya Bankası verilerine göre 2002-2020 yılları arasında 42,1 milyar dolar (325 milyar TL) kamu ihalesi alarak dünya ihale rekortmenliği liginde 3'üncü sırada yer alan Cengiz İnşaat “Meyve veren ağacı taşlarlar” sloganı ile bir reklam filmi yayınladı.





Holdingin resmi YouTube hesabında yayınlanan reklam filmi şu ana kadar 36 bin kişi tarafından beğenilmedi (dislike). Videoyu beğenenlerin sayısı ise sadece 4 bin (yüzde 11).





Holding filmin tanıtım metninde “Üstlendiğimiz her işi, her zaman memleket menfaatlerini ön planda tutarak hayata geçirdik. Bizim işimiz de gücümüz de memleket." ifadeleri kullanıldı.





YouTube kanalının yorumlara kapalı olması dikkati çekti. Ancak Instagram, Facebook ve Twitter'da Cengiz ve reklam filmi yerden yere vuruldu.





GARANTİLİ İHALELER BEŞLİ ÇETEYE GİDİYOR





Bir kullanıcı, Reklam filminden bir karenin üzerine şunları yazdı: "Cengiz Holding reklamını çeken ajans, keşke daha gerçekçi bir hikâye bulsaydı. Ağacan taşlanma sebebi meyve vermesi değil; hırsızlık, dolandırıcılık, yasa dışı işler." yorumunda bulundu.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin ihale rekortmeni yaptığı Cengiz, Limak, Kolin, Kalyon ve MAPA'yı "Beşli çete" diye nitelendirmişti.