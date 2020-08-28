Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşın örneği Nazi Almanyası! /28 Ağustos 2020 11:50

Yandaşın örneği Nazi Almanyası!

Sakarya Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, Türkiye için Nazi Almanyası örneğini verip "Hitler nasıl Polonya’ya anında girdiyse biz Yunanistan’a adeta elimizi kolumuzu sallaya sallaya gireriz" dedi.

Yandaşın örneği Nazi Almanyası!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kendi internet sitesinde kaleme aldığı "Nefret söylemi ve savaş çığırtkanlığı aldı başını gidiyor" başlıklı yazısında Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden gerginlik sürerken medyada bu konu üzerinden üretilen nefret söylemine ilişkin Akit TV'de yaşanan örneğe yer verdi.
 
"Medyada nefret söylemi ve ayrımcılık aldı başını gidiyor. Bu yarışta bayrağı burca diken de Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu oldu" diyen Bildirici, Sofuoğlu'nun 25 Ağustos akşamı Akit TV’de konuk olduğu programda sarf ettiği sözlere dikkat çekti.

Bildirici'nin yazısına göre Ebubekir Sofuoğlu programda, “Yunanistan metroseksüel avratlarla dolu. Erkek görünümlü avratlarla dolu. Bunlar bir sefer savaştan kaçarlar iki tek tahlil noktam bu değil ki. Ben tek tahlil noktası bu şekilde hareket etmiyorum. Bunlarda zorunlu askerlik de yok" ifadelerini kullandı.

Bunlarla da yetinmeyen Sofuoğlu, "Hitler nasıl Polonya’ya anında girdiyse biz Yunanistan’a adeta elimizi kolumuzu sallaya sallaya gireriz. Biz Yunanistan’a elimizi kolumuzu sallaya sallaya -tabiri caizse söylüyorum bunu böyle tabii ki tedbirlerle falan- gireriz. Fakat tabii ki Türkiye’yi yönetenler bu hamasetle hareket etmezler, ben de hareket etmelerini tavsiye etmiyorum. Ama yapabileceklerimiz var" diye konuştu.

Sofuoğlu'nun bu sözlerin ardından programda hiç tepki görmediğini de vurgulayan Bildirici, "Yunanistan’ın “erkek görünümlü avratlarla dolu” olduğunu söyleyip, kadınlara karşı ayrımcılık ve cinsiyetçilik yapan, Yunan erkeklerini aşağılayan, korkaklıkla suçlayan, Yunan ulusuna karşı “nefret söylemi” üreten bu kişiye programı yöneten Sabri Balaman’dan en ufak bir itiraz gelmedi. Tersine gülümseyerek destek verdi, öbür katılımcılar da itiraz etmedi bu sözlere" diye yazdı.
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