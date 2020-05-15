Yandaşın projesi Kuzey Kıbrıs’ı susuz bıraktı

Asrın projesi olarak adlandırılan ve Akdeniz'e döşenen borularla Kuzey Kıbrıs'ın içme suyu ihtiyacının karşılanacağı belirtilen “KKTC Su Temin Projesi’nde” milyonlarca liralık hasar oluştuğu ortaya çıktı. Toplam maliyeti 1 milyar 600 milyon TL’yi bulan projede hasarın meydana geldiği kısım AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kalyon İnşaat’ın da içerisinde yer aldığı bir iş ortaklığı tarafından milyonlarca liraya yapılmıştı.





Sigur Ros Sdn Bhd- Kalyon- Kutay İnşaat iş ortaklığı tarafından 630 milyon TL'ye, Mersin ile Kuzey Kıbrıs arasında Akdeniz'in 250 metre derinliğine döşenen boruların ocak ayında patladığı ve su akışının durdurulduğu açıklandı. Yetkililer ise yapımı tamamlandıktan beş yıl sonra patlayan boru hattının onarımı için en az 35 milyon TL harcanacağını duyurdu.



