Yandaşın yaşlılara hakaret tweeti hesap kilitlettirdi





Koronavirüs (Covid-19) salgınında risk grubu içinde yer alan ve 51 gündür sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden dışarı adım atılmasına izin verilmeyen 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yasak bugün sınırlı olarak kalkıyor.





Saat 11.00 ila 15.00 arasında 22 Mart'tan bu yana sokağa çıkamazken, A Haber'in yandaş yorumcusu Cemil Barlas, bu kategorideki vatandaşları hedef alan bir Twitter paylaşımında bulundu.





Barlas'ın tepkilere neden olan tweetinde, "Nihayet 65 üstü serbest.. sokaklarda çok azmasalar bari!" ifadelerini kullandığı görüldü.









Barlas çok sayıda tepkinin ardından hesabını koruma altına aldı.









