Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşın yaşlılara hakaret tweeti hesap kilitlettirdi /10 Mayıs 2020 12:56

Yandaşın yaşlılara hakaret tweeti hesap kilitlettirdi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında dolayı 50 gün sonra ilk kez 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara yandaş A Haber yorumcusu Cemil Barlas hakaret etti.

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Koronavirüs (Covid-19) salgınında risk grubu içinde yer alan ve 51 gündür sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden dışarı adım atılmasına izin verilmeyen 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yasak bugün sınırlı olarak kalkıyor.

Saat 11.00 ila 15.00 arasında 22 Mart'tan bu yana sokağa çıkamazken, A Haber'in yandaş yorumcusu Cemil Barlas, bu kategorideki vatandaşları hedef alan bir Twitter paylaşımında bulundu.

Barlas'ın tepkilere neden olan tweetinde, "Nihayet 65 üstü serbest.. sokaklarda çok azmasalar bari!" ifadelerini kullandığı görüldü.


Barlas çok sayıda tepkinin ardından hesabını koruma altına aldı.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, normalleşme planı kapsamında alınan yasakların bir kısmının gevşetildiğini ve belli şartlarda 65 yaş üstü olanların sokağa çıkmalarına izin verileceğini belirtmişti. İlk uygulama bugün başlarken, 65 yaş üstü grup, dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak sokağa çıkabilecek.




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