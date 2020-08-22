Yandaşlar birbirine girdi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurmuştu.





Ancak rezervin tahmini olması ve çıkarma maliyeti ile birlikte en fazla 7 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.





Yandaş yazar Sevda Türküsev ise şahsi Twitter hesabında gazeteci Nevşin Mengü’yü hedef alan bir mesaj paylaştı: “Şiiişşşt kız Nevşin koş koş doğalgaz bulduk:) hesaba otur hemen ancak çarpar böler toplarsın:) karekök almayı da unutma!” ifadelerini kullandı.





SÜMEYYE SAYAN: BAYA DÜZEYSİZ...





AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan’ın kız kardeşi Sümeyye Sayan, Türküsev’in Twitter mesajını iktibas etti.





Sayan şu ifadeleri kullandı: “Baya düzeysiz. Başıma bir şey gelmeyecekse hanımefendinin genel tepkilerinden reaksiyonlarından rahatsız oluyorum. Meslek gazeteci miydi neydi? Üsluptan anlaşılmıyor da biri bana anlatsa?”

