Yandaşlar cenaze ihalesini bile kaptırmıyor

Kurul, ihaledeki mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilmesini istedi. İhale konusu iş kapsamında faaliyeti bulunmayan firmaların değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin mevzuata uygun şekilde yeniden gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı.





KAMU İHALELERİNİ KAÇIRMIYOR





Beylikdüzü merkezli FSM Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat Sanayi isimli şirketi, AKP'li belediyeler ve Devlet ihalelerinin gözbebeği konumunda. Sitesinde 'Şirketimiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu' yla 18 milyonluk sözleşmeye imza attı.' şeklinde tek bir haber yer alırken, Google'da aldığı ballı ihalelerle göze çarpıyor.

