Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşlar cenaze ihalesini bile kaptırmıyor /23 Şubat 2021 10:29

Yandaşlar cenaze ihalesini bile kaptırmıyor

AKP’li Kilis Belediyesi’nin cenaze, defin ve taziye hizmetlerine ilişkin ihalesi temizlik, otomasyon ve inşaat alanlarında çalışan şirkete verildi. İhalenin, “İlgisiz şirkete verildiği” gerekçesiyle yeniden yapılacağı öğrenildi.

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Kilis Belediyesi, 18 Aralık 2020 tarihinde, “Cenaze, Defin ve Taziye Hizmetleri” ihalesi gerçekleştirdi. İhalenin kapsamı 12 ay süre ile 180’e yakın cenaze, defin ve taziye hizmeti olarak açıklandı. İhalelere gelen teklifleri değerlendiren Kilis Belediyesi, işi FSM Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat Sanayi isimli şirkete verdi. İhaleye teklif veren Piruz Sağlık Hizmetleri isimli şirket ise FSM’nin faaliyet alanının bu işi kapsamadığını belirterek itiraz etti.

Kilis Belediyesi, 31 Aralık 2020 tarihinde yapılan itiraz başvurusunu 4 Ocak 2021 tarihinde reddetti.

Piruz Sağlık Hizmetleri itirazını Kamu İhale Kurulu’na taşıdı. İtiraz başvurusunu inceleyen kurum, ihaleyi alan şirketin Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan verilerine dayanan bir değerlendirme raporu hazırladı.

İnceleme raporunda, FSM Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat Sanayi şirketinin faaliyet alanları içinde ihale konusu olan cenaze, defin ve taziye hizmetlerinin yer almadığı kaydedilerek şikâyeti yapan şirketin iddiasının yerinde olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca ihaleye teklif veren Zigana Makine Gıda isimli firmanın da bu alanda çalışmadığı kaydedildi.

Kurul, ihaledeki mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilmesini istedi. İhale konusu iş kapsamında faaliyeti bulunmayan firmaların değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin mevzuata uygun şekilde yeniden gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı.

KAMU İHALELERİNİ KAÇIRMIYOR

Beylikdüzü merkezli FSM Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat Sanayi isimli şirketi, AKP'li belediyeler ve Devlet ihalelerinin gözbebeği konumunda. Sitesinde 'Şirketimiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu' yla 18 milyonluk sözleşmeye imza attı.' şeklinde tek bir haber yer alırken, Google'da aldığı ballı ihalelerle göze çarpıyor.
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