Yandaşlar kavgaya tutuştu

Dilipak, Taksim Camii ile ilgili olarak Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberi paylaşarak “şimdi bu nereden çıktı” ifadelerini kullanmıştı. Karagül ise Dilipak hakkında Twitter hesabından, "Türkiye’ye karşı bir uluslararası komplonun bir parçası olduğu kanaati oluşturmaya yönelik olarak BAE, Dubai, Bin Zayet ekseninde bir konumlanma işareti alıyorum" demişti.







Dilipak, Karagül'ün açıklamasının ardından başsavcılığa kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu.





Dilipak, dava dilekçesinde Karagül’ü iddialarını ispat etmesini istedi, konunun MİT ve emniyetten araştırılması, adı geçen Ahmet Taşgetiren'in de incelenmesini talep etti.





Karagül’ün daha önce Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olması dolayısı ile gazete arşivinde Dilipak aleyhine bilgi ve belge varsa onların da savcılığa celbi için gazetenin bağlı olduğu grubun yönetim kurulu başkanı ve CEO’sunun tanık olarak dinlenmesi de talep edildi.





Karagül, 22 Mayıs 2021 tarihinde Twitter hesabından, “İçeride kurulan ‘cephe’nin muhafazakar ayağı; Abdurrahman Dilipak ve Ahmet Taşgetiren üzerinden mi yürütülüyor? Konuşmaları, yazıları, nefret sınırına varan üslupları, pozisyon alışları bireysel bakış farkının, muhalif olmanın çok ötesinde. Şaşırtıcı, merak uyandırıcı" demişti.