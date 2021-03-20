Samanyolu Haber /Ekonomi / Yandaşlara bayram, Kanal İstanbul'a devlet garantisi geldi /20 Mart 2021 17:14

Yandaşlara bayram, Kanal İstanbul'a devlet garantisi geldi

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a geçici madde eklendi. Eklenen madde ile birlikte Kanal İstanbul Projesi'ni yapacak yandaş müteahhitlere devlet garantisi verildi.

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Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a geçici madde eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan geçici maddeye göre Kanal İstanbul Projesi'ne de devlet garantisi verildi.

Kanuna eklenen maddede, "15/3/2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurt dışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında, 11/A maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına, ilgili idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 8/A maddesi hükümlerine tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taraf olabilir” ifadeleri kullanıldı.
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