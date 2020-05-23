Yandaşlara çifte bayram!

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.01'den (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerden ücret alınmayacak.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bir istisna var.





YANDAŞ MÜTEAHHİTLER YİNE PARASINI ALACAK





Buna göre İstanbul Boğazı üzerinde inşâ edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Boğaz'ın altında geçen Avrasya tüneli ile Marmara Denizi'nin doğusunda İzmit Körfezi'nin iki yakasını birleştiren Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüler geçerli tarife üzerinden ödeme yapacak.





Geçilmeyen araba sayısı kadar ücreti ise Hazine ödeyecek.





İktisatçı Uğur Gürses şahsi Twitter hesabında sokağa çıkma yasağı esnasında devlete ait tesislerin bedava, AKP'ye yandaş isimlerin işlettiği tesislerin ise paralı olmasını "dahiyane" diye niteledi: "Geçemediğimiz köprülere ücret öderken, geçemediğimiz köprülerin de ücretsiz olması ezber bozucu olmuş gerçekten."





Karar göre 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.01'den (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 26 Mayıs Salı günü saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.