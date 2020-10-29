Yandaşlara idari izin, sağlık emekçilerine izinsiz mesai

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sağlık emekçilerinin izin, istifa ve emeklilik işlemlerinin durdurulmasına ilişkin Genel Sağlık-İş'ten açıklama geldi.





"Bu Genelge, siyasi iktidarın pandemiyle mücadelesinin başarısızlığının açık göstergesidir. Genelge ile Bakanlık pandemideki hatalarını sağlık emekçilerini 7/24 çalıştırarak örteceğini zannetmektedir. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz" diyen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Bu Genelge hukuksuzdur çünkü kamu görevlilerinin 657 Devlet Memurları, 5510 ve 5434 sayılı yasalardan kaynaklanan hakları Bakan imzalı bir yazı ile durdurulamaz. Bu durum zorla çalıştırma demektir ve Anayasa’ya aykırıdır. Kabul etmeksek de meşrudur çünkü pandemi koşullarında sağlık personelinin görevde tutulması ve ek görevlere çağrılması bu yönleriyle meşru kabul edilebilir" ifadesini kullandı.





Yandaşlara izin, diğer emekçilere mesai

Açıklamada, "Genelge ile idari izinlerin takdirinin amire bırakılması, daha öncede örnekleri görüldüğü gibi yandaşlara verilecek hukuksuz izinlere zemin hazırlayacaktır. Bu süreçte iktidara yakın kişiler idari izinli olarak hastanelere uğramadan maaş alırken, farklı görüşte olanlar pandemi kliniklerinden çıkamadan hizmete zorlanmıştır. İdarecilere bu türden geniş yetkiler verilmesi, makamın olgunluğuna erişememiş yöneticiler için bulunmaz fırsat olmuş, dönemi bir hizmet değil de personele baskı ve tehdit unsuru olarak kullanmalarının önünü açmıştır. Bu türden işlem yapan, objektif olmayan yöneticiler hakkında işlem yapılması gerektiğini, aksi durumun iş huzuru ve barışını bozduğunu, sağlık emekçileri hayatlarını kaybederken böylesi bir duruma dur denilmesini gerektiğini yaptığımız açıklamalarda da ifade etmiştik" denildi.



