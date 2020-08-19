Yandaşlara verilen garantiler yüzünden bir yıllık ödenek 7 ayda bitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 29 milyar 26 milyon lira olan bütçe başlangıç ödeneğini aştı ve ilk 7 ayda 32.8 milyar lira harcama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 2.8 milyar lira olan başlangıç ödeneğinin 2.3 milyar lirasını ilk 7 ayda harcadı. Yine başlangıç ödeneği 3.1 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı 1.5 milyar lira, 11.5 milyar lira olan Diyanet İşleri Başkanlığı 6.5 milyar lirasını harcadı.





Adalet Bakanlığı 19.7 milyar liralık ödeneğinin 12.7 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı 53.8 milyar liranın 30.1 milyar lira, İçişleri Bakanlığı 9.6 milyar liranın 5.5 milyar lira ve Dışişleri Bakanlığı 4.6 milyar liranın 2.4 milyar lirasını kullandı. Bütçede en fazla ödeneğe sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı da 468.2 milyar liralık başlangıç ödeneğinin 267.1 milyar lirasını harcadı. Milli Eğitim Bakanlığı 125.3 milyarlık ödeneğin 70.6 milyar lirası, Sağlık Bakanlığı 58.8 milyar liranın 34.1 milyar lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3.3 milyar liranın 1.8 milyar lira ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 5.1 milyar lira ödeneğin 2.4 milyar lirasını kullandı.





Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre ilk 7 ayda ödeneğini en fazla kullanan ikinci bakanlık ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında da harcamalar yapan bakanlık 125.8 milyar liralık ödeneğinden 101.3 milyar lirasını kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7.9 milyarlık ödenekten 4.1 milyar lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı 17.8 milyarlık ödeneğinin 14.1 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığı 40.3 milyar liralık ödeneğinin 26.1 milyar lira ve Ticaret Bakanlığı 5.7 milyar liranın 2.7 milyar lirasını harcadı. Kamu kurumları içerisinde bakanlıklar dışında ilk 7 aylık sürede başlangıç ödeneğini aşan tek kurum ise Avrupa Birliği Başkanlığı oldu. Bu kuruma 656.6 milyon lira başlangıç ödeneği verildi. 7 aylık harcaması ise 1.1 milyar lira oldu.