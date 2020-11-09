Samanyolu Haber /Medya / Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'! /09 Kasım 2020 11:42

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

YouTube'da canlı yayın yapan yandaş Cüneyt Özdemir konuğu Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Kafan güzel" demesine sert tepki gösterdi. Özdemir ile Kütahyalı arasında 'yandaşlık' tartışması da yaşandı.

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Cüneyt Özdemir'le Berat Albayrak'ın istifasına değindiği YouTube yayınına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı arasında tuhaf bir tartışma yaşandı. Kütahyalı, Özdemir'e "Kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi. Özdemir, "Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada, senin yaptığın bu bel altı vuruşlar hoş değil" diyerek tepki gösterdi. Kütahyalı ise, Özdemir'e yönelik bu ifadesini 'olumlu anlamda' söylediğini iddia etti ve "Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım" ifadelerini kullandı.

İkili arasında ayrıca 'yandaşlık' tartışması da yaşandı. 

'Muhalefetçilik oynuyorsun'

Kütahyalı, Özdemir'e yönelik "Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun, sonra iktidar medyasında çalışıyorsun" ifadelerini kullandı. Özdemir ise, Kütahyalı'nın bu ifadelerini "Ona bağımsız gazetecilik deniyor" ifadeleriyle yanıt verdi ve "Ne zaman ki dayak yedin, o kuyuya düştün bizim neler yaşadığımızı anladın" dedi.  ?Özdemir ile Kütahyalı arasında yaşanan bu tartışma, YouTube'da binlerce kişi tarafından takip edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'! Sonraki Haber >>

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:14