Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Cüneyt Özdemir'le Berat Albayrak'ın istifasına değindiği YouTube yayınına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı arasında tuhaf bir tartışma yaşandı. Kütahyalı, Özdemir'e "Kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi. Özdemir, "Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada, senin yaptığın bu bel altı vuruşlar hoş değil" diyerek tepki gösterdi. Kütahyalı ise, Özdemir'e yönelik bu ifadesini 'olumlu anlamda' söylediğini iddia etti ve "Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım" ifadelerini kullandı.





İkili arasında ayrıca 'yandaşlık' tartışması da yaşandı.







'Muhalefetçilik oynuyorsun'





Kütahyalı, Özdemir'e yönelik "Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun, sonra iktidar medyasında çalışıyorsun" ifadelerini kullandı. Özdemir ise, Kütahyalı'nın bu ifadelerini "Ona bağımsız gazetecilik deniyor" ifadeleriyle yanıt verdi ve "Ne zaman ki dayak yedin, o kuyuya düştün bizim neler yaşadığımızı anladın" dedi. ?Özdemir ile Kütahyalı arasında yaşanan bu tartışma, YouTube'da binlerce kişi tarafından takip edildi.