Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşların coşkusu yarım kaldı: Kanal İstanbul’a ‘talip olan’ şirket hayal ürünü çıktı /21 Ocak 2020 10:13

Yandaşların coşkusu yarım kaldı: Kanal İstanbul’a ‘talip olan’ şirket hayal ürünü çıktı

ABD’li ‘finans devi’ Money Maker Management’ın Kanal İstanbul’a talip olduğu haberinin yandaşları coşkuya boğması kısa sürdü. Haberde yer alan şirketin tamamen hayal ürünü olduğu ortaya çıktı

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20 Ocak 2020 tarihinde Aysel Yücel imzasıyla Dünya Gazetesi’nde yayımlanan “ABD’li finans devi Kanal İstanbul’a talip” başlıklı haber iktidar medyasını heyecanlandırdı. Sabah Gazetesi haberi Kanal İstanbul’a yatırımcı ilgisi büyük diye girerken, iktidar medyasının diğer gazeteleri Kanal’ın finansman sorununun olmadığı tezini işledi. Öte yandan haberde adı geçen Money Maker Management (MMM) adlı şirket ABD’nin en büyük 7’nci fon şirketi olarak tanıtıldı. Şirketin başkan yardımcısı Bassam Rashkidi ise alışılagelmedik iddialı yorumlarda bulundu. Rashkidi “Türkiye’de devlet destekli her türlü projeye talibiz.100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz. Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor. Devlet destekli altyapı, inşaat, baraj, köprü ve otoyol projelerinin yanı sıra Kanal İstanbul da ilgi alanımızda. Sadece Kanal kısmı değil, proje ile bağlantılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı projelerini de fonlayabiliriz” dedi. Yani MMM öylesine büyük bir şirketti ki, 100 milyon doların altındaki ihalelere para demiyor, mega projeleri fonlamak için Türkiye’ye ofis açıyordu. Rashkidi daha da ileri giderek Türkiye’nin büyümesine katkı sunmak istediklerini de şu şekilde duyuruyordu: “Türkiye, gelişmekte olan önemli bir pazar. Ülke son üç yıldır kötü zamandan geçti ama ekonomik göstergelere bakıldığında iyiye giden bir durum olduğunu görüyoruz. Biz de o nedenle buradayız. Türkiye’nin ekonomisinin büyümesine katkı sunmak istiyoruz.”


ŞİRKET ABD MENŞEİLİ BİLE DEĞİL

Fakat işin iç yüzü anlatılandan farklı çıktı. Haberde şirket ABD’nin en büyük 7’nci fon şirketi olarak tanıtılsa da şirket ABD’li bile değil. Bir şirket var ancak bu şirket Lübnan merkezli. Şirketin internet sitesinde orijinal fotoğraflar yerine depo fotoğrafları kullanılmış, CEO ve yönetim kurulu başkanının e-mail adreslerinin kurumsal bir hesabı dahi bulunmuyor. ABD’nin en büyük 7’nci fon şirketi denen şirketin yöneticilerinin e-mail adresleri gmail ya da hotmail uzantılı. Şirketin sitesinde daha önce hangi projeyi fonladığı dahi açıklanmış değil. Röportajda Rashkidi İzmir’de bir inşaat projesini fonladıklarını ancak gizlilik sözleşmesi gereği projeyi söyleyemeyeceklerini açıklıyor. Başka bir ifadeyle MMM’nin daha önce fonladığı ve duyurduğu tek bir proje bile bulunmuyor.

Yandaş gazetelerin Kanal İstanbul'a finansman bulunduğuna dair coşkusu şöyleydi:



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