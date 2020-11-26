Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Canlı yayınında Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’e kabak benzetmesi yapması üzerine, Zeyrek’in fare benzetmesi yapması üzerine Mete Yarar programı terk etti.





“BİR DAHA HAYVAN LAKABI TAKARSAN…”







Yarar, Deniz Zeyrek konuşurken sözünü keserek, “Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz’le kafa kafaya girerim, söylüyorum. Ben ona kabak dedim, adam gibi fare lafını geri alsın, tamam mı?” dedi.





“NEDİM ŞENER’E DE AYAR VERİYORDUN”





Çıkışını, “Edepse, son kez söylüyorum bana fare lakabı takarak… tamam mı, ben sana kabağa dönüş dedim. Bakarsın sosyal medyaya. Edep dersi verdiğin adama bak ya. Geçen hafta burada Nedim Şener’e ayar veriyordun, değil mi? ‘Konuşmalarınıza dikkat edin’ diyordun değil mi? Lafa bak ya… Fare ha, öyle mi?” sözleriyle sürdürdü.





“SENİN AYARIN BU”







Program sunucusu ve diğer konukların araya girmesini bekleyemeyen Mete Yarar, “Tamam arkadaşım tamam, bir daha senin olduğun programa çıkan, tamam mı, bu kadar. Senin çünkü, senin ayarın bu, ayarın bu…” diyerek alınganlığını sürdürdü. Zeyrek’in “Mete dinler misin lütfen…” hitabını dinlemeyen Yarar, “Ne dinleyeceğim ya seni.. Bu adamla bu stüdyoda bir dakika durmam” dedi ve programı terk etti.