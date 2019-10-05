Böyle olur yandaşların kavgası!

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Tokat'ta yapılması planlanan kitap fuarında imza gününü iptal ettirdiği iddiasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Tokat Milletvekili Özlem Zengin'i hedef aldı.







Şahsi Twitter hesabından açıklamada bulunana Ahmet Şimşirgil, 26 Temmuz'da, Türkiye gazetesinde yayımlanan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazısından Zengin’in rahatsız olduğunu, bu sebeple imza gününün iptal edildiğini ifade etti.





AHMET ŞİMŞİRGİL'DEN ÖZLEM ZENGİNE: SAYGISIZ!





Şimşirgil, "Özlem Zengin hanımın yaptığı fikre hür düşünceye ve tarihe saygısızlık ve en büyük darbedir. Bir ilim adamı okuyucularıyla buluşturulmaması en büyük haksızlıktır. Saygısızlıktır.''





Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Tokat'ta okurları imza günü etkinliğinin AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in iptal ettirdiğini söyledi. Şimşirgil'in bir makalesi Zengin'i rahatsız etmiş.





TÜRKİYE GAZETESİ DE İPTAL SEBEBİNİ SORDU





AKP'ye verdiği destekle bilinen Türkiye gazetesi de yazarları Şimşirgil’in AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e olan tepkisini haberleştirdi.





Zengin’e tepki gösteren Türkiye gazetesi, “Yazarımız Ahmet Şimşirgil'in imza günü Milletvekili Özlem Zengin tarafından niçin engellendi?” sorusunu yöneltti.





ÖZLEM ZENGİN NE DEDİ?





AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Şimşirgil'in iddialarına şahsi Twitter hesabında cevap verdi.





Şimşirgil ile daha önce yüz yüze gelmediğini söyleyen Zengin, “Tokat’taki kitap fuarı için de hiç kimseyle alakalı olumlu olumsuz bir talimat veya bir talebim olmamıştır” ifadelerini kullandı.





Zengin, "Aslında onlar için mesele kesinlik bu değil! Kullandıkları üslup dil hınç dili; bir kesim için AKP'ye saldırının yeni maskesi bu.” dedi.

