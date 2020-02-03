Yandaşların Uçak gemisi haberi balon çıktı





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olacak olan TCG Anadolu 2021 yılında deniz kuvvetlerine teslim edilmek üzere Sedef Tersanesi'nde yapılıyor.





Gemi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) açıklamalarında "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi" olarak tanımlanırken, bir süredir medyada ülkemizin ilk uçak gemisi olarak tanıtılıyor. Bir adet 12 derecelik eğimli uçuş rampasına sahip olması nedeniyle savaş uçaklarının kalkışına uygun olduğu iddiasıyla yapılan bu tanım, büyük ölçüde yanıltıcı.









TCG Anadolu, F-35 projesiyle birlikte değerlendirilmişti. Kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35'ler dışında TCG Anadolu'nun küçük bir "uçak gemisi" olarak da kullanılabilmesine olanak yok. Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla birlikte, bu da imkansız hale gelmiş durumda.





TCG Anadolu planlandığı gibi 2021 yılında denize indirilecek olursa uçak kalkış ya da inişi için kullanılması sözkonusu olmayacak.





Yeni Şafak gazetesiyse dün manşetini "İLK UÇAK GEMİMİZ DENİZDE" cümlesiyle attı. Sedef Tersanesi'nde 1 yıl sürecek testler için denize indirilmiş olan gemi henüz deniz kuvvetlerine katılmamış olduğu gibi, zaten bir uçak gemisi de değil.













Savunma Sanayii Başkanlığı dökümanlarında "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi" olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun, dört mekanize çıkarma aracı, iki hava yastıklı çıkarma aracı, iki personel çıkarma aracı yanında uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacağı söyleniyor.





Öte yandan yine SSB dökümanlarında "uçak taşıma" konusu şu şekilde detaylandırılıyor: "F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir."





Dökümanlarda kullanılmayan uçak gemisi ifadesiyse Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Kasım ayında tersanede yapılan denetlemeler sırasında yaptığı konuşmada şu şekilde kullanılmıştı: "Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz..."





İlk projelendirildiği günden beri teknik olarak "uçak gemisi" olarak tanımlanmayan TCG Anadolu'nun F-35 taşıyabilmesi öngörülüyordu. Buna rağmen "uçak gemisi" sınıfında görülmeyen gemi F-35 alımının iptaliyle birlikte savaş uçaklarının kalkış ve iniş yapabileceği bir gemi niteliğini de kaybetmiş oldu. TSK envanterinde bulunan uçaklar arasında dikey iniş kalkış yeteneğine sahip başka bir uçak da bulunmuyor.





SÖZCÜ DE KERVANDA





Yeni Şafak'ın iktidara yakın savunma uzmanlarını dahi gülümseten başlığı ayarı kaçırmış olsa da TCG Anadolu'ya "uçak gemisi" sıfatını yakıştırma konusunda yandaşların yalnız olduğunu söyleyemiyoruz.





Sözcü'nün Cumartesi günü yaptığı haber şu başlığı taşıyor: "Türkiye’nin ilk uçak gemisi: TCG Anadolu".





Öte yandan Sözcü haber içeriğini biraz daha farklı bir tanımlamayla hazırlamış. Sözcü'nün haberinde şöyle denilmiş: "Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi 'Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun Tuzla Sedef Tersanesi’ndeki inşası çalışmalarında sona yaklaşıldı."





GEREKMİYOR DA ZATEN!





AKP'nin "Yeni Osmanlı" hayalleriyle fantastik boyutlar kazanmış olan mevcut askeri doktrin ve politikalar açısından bakıldığında, esasen Türkiye'nin "uçak gemisi" sahibi olmak ve işletmek gibi bir vizyonu da bulunmuyor. AKP iktidarının deniz aşırı yegane macerası şimdilik Libya. TCG Anadolu'nun hizmete giriş tarihine bakıldığında bu maceranın sonuna yetişmemesi ihtimali çok yüksek. Üstelik orada da "uçak gemisi" kullanarak yapılacak bir operasyon ufukta görünmüyor.





Bu arada, çoğu uçak gemisinin operasyonel üstünlük kazanmasını sağlayan bir diğer özellik nükleer güçle çalışmaları. Bu sayede çok uzun süreler boyunca yakıt ikmali yapma ihtiyacı duymuyorlar. TCG Anadolu'nun dizel motorlu olduğu biliniyor.





F-35 GİTTİ RAMPASI KALDI YADİGAR





Öte yandan "uçak gemisi" goygoyu bir başka soruna istemeden dikkatleri yöneltiyor: TCG Anadolu'nun uçuş için hazırlanmış rampası...





Gemi, büyük olasılıkla 2021 yılında sadece helikopter iniş kalkışı için kullanılır durumda olarak deniz kuvvetlerine katılacak.





RAHAT OLUN YANDAŞLAR





Bir dizi açmaza sahip olan, Suriye'de ve Libya'da çıkmaza girmiş olduğu da söylenebilecek Yeni Osmanlı vizyonu, son yıllarda savaş sanayiine ciddi bir itme verdi. Teknoloji üreten, stratejik üstünlük sağlayan silahların tasarım ve imalatını gerçekleştiren bir yapıda olmasa da Osmanlı'nın silah sanayii hem uluslararası pazarda etkinlik göstermeye hem de TSK'ya ciddi katkılar sağlamaya başladı.





Öte yandan iktidar çevreleri bu etkinliği bol çıkmazlı Osmanlı politikalarını aklamak için kullanmaya kalkıyor ve bunlar da zaman zaman AKP teknokratlarının bile tepki gösterdiği komik durumlar yaratıyor.





LHD: JAPONYA'DA ÇOK VAR





Landing Helicopter Dock - Helikopter İniş Kalkış Rampası (LHD) olarak anılan sınıftaki gemilerin savaş uçaklarının iniş ve kalkışı için kullanılabilmeleri onları uçak gemisi haline getirmiyor. Nitekim Japonya, Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında yapılan anlaşmalar gereği uçak gemisine sahip olamıyor ama LHD sınıfı gemileri var!

Habersol'dan Mehmet Kuzulugil yandaş medyanın Türkiye'nin 'Milli Uçak gemisi' haberini analiz etti.