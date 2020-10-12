Yandaşlığa çok yanlış yerden girdi: Türk Lirası artık kıymetli

Ortaç, yandaş medyaya verdiği röportajda “Yaptığınız açıklamalardan dolayı ‘yandaş sanatçı’ diye algılanma kaygısı taşıyor musunuz?” sorusuna, “Ben yandaş sanatçı değilim. Ben Başkan Erdoğan’ı seviyorum ama bu yandaşlık değil. Bakın iddia ediyorum; Erdoğan’ı eleştirenlerin torunları 200 sene sonra onu sevecek ve takdir edecekler” diye yanıt verdi.







Ortaç, “Erdoğan’ı eleştirenlerin torunları 200 sene sonra onu sevecek ve takdir edecekler” sözlerinin sebebini ise, “Türkiye’ye bıraktığı eserlerden, ülkemize yaptığı yatırımlardan dolayı… Herkesin görüşüne saygılıyım. Ama kendi fikrim var ve bunu açıkça beyan ediyorum. Atatürk, Menderes, Özal ve son olarak da Erdoğan, bu ülke için çok önemli şeyler yaptı” sözleriyle açıkladı.





AKP’nin icraatlarını beğendiğini ve takdir ettiğini de ifade eden Ortaç, “Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler. Sadece değer açısından değil, görünüş açısından bile” dedi.