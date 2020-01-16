Yandaşlığın bu kadarına da pes!

Habertürk TV’de yayımlanan "Türkiye’nin Nabzı" isimli programda, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na randevu vermemesi tartışıldı.





Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu programa katılan, Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Erdoğan’ın İmamoğlu’na randevu vermemesini eleştirdi.





Saymaz, "Demet Akalın'ın bile randevu aldığı Cumhurbaşkanı’ndan 16 milyonluk şehrin belediye başkanının randevu alamaması tuhaf değil mi?” sorusunu yöneltti.





YANDAŞ PROFESÖRDEN TUHAF İZAH!





Saymaz’ın eleştirisi üzerine söz alan Prof. Dr. Mehmet Şahin, Demet Akalın’ın önemli bir sanatçı olduğunu dile getirdi.





Şahin, "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır." dedi.



