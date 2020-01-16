Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşlığın bu kadarına da pes! /16 Ocak 2020 12:16

Yandaşlığın bu kadarına da pes!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aylardır Cumhurbaşkanlığı'ndan randevu talebine cevap gelmediğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demet Akalın ve eski eşi ile iki saate yakın görüşmesi yeni bir tartışma başlattı. Tartışmaya dahil olan Prof. Dr. Mehmet Şahin'in sözleri "yandaşlığın bu kadarına da pes!" dedirtti.

Yandaşlık neler söyletiyor!

Habertürk TV’de yayımlanan "Türkiye’nin Nabzı" isimli programda, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na randevu vermemesi tartışıldı.

Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu programa katılan, Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Erdoğan’ın İmamoğlu’na randevu vermemesini eleştirdi. 

Saymaz, "Demet Akalın'ın bile randevu aldığı Cumhurbaşkanı’ndan 16 milyonluk şehrin belediye başkanının randevu alamaması tuhaf değil mi?” sorusunu yöneltti. 

YANDAŞ PROFESÖRDEN TUHAF İZAH!

Saymaz’ın eleştirisi üzerine söz alan Prof. Dr. Mehmet Şahin, Demet Akalın’ın önemli bir sanatçı olduğunu dile getirdi. 

Şahin, "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır." dedi.

29 ARALIK 2019: Cumhurbaşkanı Erdoğan; şarkıcı Demet Akalın (sağdan 2'nci)ve resmen boşandığı, ancak aynı evde ikamet ettiği Okan Kurt (sağdan 1'inci) ile şarkıcı Hande Yener'i (soldan 3'üncü) kabul etmişti. 

Erdoğan, Akalın ve beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki saate yakın ağırlamıştı.

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