Yandaşlığına kılıf buldu: Avukatların çıkarlarını korumak için Erdoğan'a yakınım

Baro başkanlarının desteğini kaybeden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuştu.





Feyzioğlu, çoklu baro sistemine karşı olduğunu belirterek, “Yanlış buluyorum. Çünkü endişeliyim. Çoklu sistem mezhepçi, etnikçi, marjinal baroların türemesine yol açacak bir sistemdir.” dedi.







"SAVUNMA İYİCE KUTUPLAŞACAK"







Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem olmadığını vurgulayan Feyzioğlu, sadece İngiltere’de çoklu baroya benzer bir düzen olduğunu aktardı. Feyzioğlu, şöyle devam etti: “Zaten siyasileştiğinden şikâyet edilen barolar çoklu baro ile birlikte iyice siyasileşecek ve zaten kutuplaşmış olan savunma iyice kutuplaşacak…”





Feyzioğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı ile yakınlığının sorulması üzerine şu cevabı verdi: “Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın sebebi bellidir. Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır!”