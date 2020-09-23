Türkücü Yavuz Bingöl, TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu "Nokta" programına konuk oldu.





“Yandaşlık kötü bir şey değil mi?” sorusu üzerine Bingöl, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta." dedi.





Türkücü Yavuz Bingöl, AKP ile olan yakınlığının yandaşlık olmadığını iddia etti.





Bingöl şöyle devam etti: "Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim. Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi." ifadelerini kullandı.





Bingöl'ün yandaş eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada alay konusu oldu.