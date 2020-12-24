Dünya bu rekoru konuşuyor!

Dünya Bankası, 2002 ila 2020 yılları arasındaki 18 yıllık dönemde kamudan en çok ihale alan şirketlerin listesini açıkladı.





Türkiye'de neredeyse tüm otoyol, köprü, tünel, havaalanı ve hastane gibi büyük ihalelerin verildiği 5 müteahhitlik şirketi dünya sıralamasında ilk 10 arasına girdi.





ASGARİ ÜCRETLİLERİN 8 YILLIK MAAŞINA DENK





Kamu ihaleleriyle zengin olan 5 şirketin 18 yılda devletten aldığı ihalelerin toplam büyüklüğü 204 milyar doları buluyor. Bugünkü kurla yaklaşık 1 trilyon 600 milyar TL'ye tekabül eden devasa para, Türkiye'de ciddi geçim zorluğu yaşayan 7 milyon asgari ücretlinin 8 yıllık maaşına karşılık geliyor.





İhale rekortmenleri sıralamasında 49 milyar dolar ile Limak birinci. Üçüncü sırada ise Limak'ın ortağı Cengiz var. Dünyada ilk 10'da AKP'ye yakın 5 firma yer aldı.

BİNLERCE FİRMAYA 18 YILDA VERİLEN İHALE TUTARINDAN 660 MİLYAR LİRA DAHA FAZLA

Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) resmi verilerine göre, 2019 yılında kamu kurumlarından toplam 50 milyar 263 milyon liralık yapım işi ihale edildi.





Kamunun yılda ortalama 50 milyar TL civarında inşaat ihalesi düzenlediği varsayıldığında, 18 yıllık toplam ihale bedeli bile 905 milyar liraya ancak ulaşıyor.





Bu da 5 firmanın aldığı 1 trilyon 565 milyar liralık işin Türkiye genelindeki binlerce firmanın 18 yılda alabildiği toplam ihale tutarından bile 660 milyar lira daha fazla olduğunu gösteriyor.