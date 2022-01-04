Yandaşlıkta son trend: Yeni Akit'ten ekmek arası soğandan sonra etsiz köfte tarifi

En son yılbaşı gecesi elektrik, doğalgaz akaryakıt gibi birçok alanda gelen zamlarla vatandaşlar şok olurken, iktidara yakın medyada da “zamların verilme şekliyle” ilgili kafa karışıklığı da dikkat çekmişti. Yeni Akit gazetesi ise son dönemde yaptığı ilginç haberlerle dikkat çekiyor.







Gazete et fiyatlarındaki artış sonrası yaptığı soğan haberiyle sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu. Gazetenin, “Soğan ekmek yerseniz… Çok kişi tarafından bilinmiyor” başlığıyla yayınladığı haberin spotunda, “Kış aylarında soğan-ekmek yiyerek bağışıklık sisteminizi kolay bir şekilde güçlendirebilirsiniz” ifadesi yer aldı.





“Soğanlı ekmek yemenin faydaları…” ara başlığı altında ise şu ifadeler yer aldı: “Soğan, ekmekle beraber tüketildiğinde hem doyurucu hem de vücutta enfeksiyon oluşumlarını engelliyor. Tokluk hissi veren ekmek, soğanla buluştuğu zaman metabolizmanın düzenli olarak çalışmasına yardımcı oluyor.”





Akit’in “soğanın faydaları” haberi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekmişti.







VEGAN KÖFTE TARİFİ





Yeni Akit bu kez de “vegan mönüye” ilişkin haberiyle gündemde. Gazete, “Vegan beslenmek nedir? Vegan içli köfte nasıl yapılır?” başlıklı haberinde, “Veganlık, en basit tanımıyla, hayvan kullanımını ve hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi reddetmektir” bilgisini verdikten sonra “vegan köfte” tarifi verdi.







