Samanyolu Haber /Politika / Yandaştan al haberini... /05 Mart 2021 10:33

Yandaştan al haberini...

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin isminin hazır olduğu, logo ve kurucular üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Özdağ, "Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak. Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak” dedi.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz” dedi. Partinin kuruluşunda yer almasını istediği bazı isimlerle zaten görüşmelere başlamış. İsim konusunda bir ipucu vermesini istedim. Yanaşmadı. Ama partinin isminin başında ya da ortasında mutlaka “milliyetçi” ibaresinin bulunacağını daha önce söylemişti. “Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak” dedi. “Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak” diye ilave etti. Meclis’te şu anda temsil edilen parti sayısı 12. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ’ın kuracağı parti ile bu sayı 14’e çıkacak.
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