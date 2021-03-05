Yandaştan al haberini...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Özdağ, "Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak. Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak” dedi.



Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz” dedi. Partinin kuruluşunda yer almasını istediği bazı isimlerle zaten görüşmelere başlamış. İsim konusunda bir ipucu vermesini istedim. Yanaşmadı. Ama partinin isminin başında ya da ortasında mutlaka “milliyetçi” ibaresinin bulunacağını daha önce söylemişti. “Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak” dedi. “Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak” diye ilave etti. Meclis’te şu anda temsil edilen parti sayısı 12. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ’ın kuracağı parti ile bu sayı 14’e çıkacak.