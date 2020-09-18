Samanyolu Haber /Gündem / Yandex Türkiye ofisini kapatma kararı aldı /18 Eylül 2020 19:16

Yandex Türkiye ofisini kapatma kararı aldı

2011 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren Rusya merkezli arama motoru Yandex, Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı. Şirketin Türkiye'deki çalışmalarını önümüzdeki aydan itibaren Rusya'dan sürdüreceği belirtildi.

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Rusya merkezli arama motoru Yandex’in Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi. Yandex Türkiye pazarına 2011 yılında girmişti.Habertürk’te yer alan habere göre, Yandex’in Türkiye ofisi kapanış kararını yalanlamadı, ancak kararla ilgili açıklamanın e-posta aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

TÜRKİYE AYAĞI RUSYA’DAN DEVAM EDECEK

Şirketin Türkiye’deki operasyonlarını Ekim ayından itibaren Rusya merkezli olarak devam edeceği öğrenildi.

TÜRKİYE’DE PAZAR PAYI YÜZDE 12.8

Google’ın yüzde 84’lük pazar payına sahip olduğu Türkiye arama motoru pazarında Yandex’in ise Ağustos 2020 itibariyle yüzde 12.8’lik pazar payı bulunuyordu.

1997 yılında kurulan Yandex, Türkiye’de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteriyordu.

Yandex Türkiye ofisindeki çalışanların, Rusya merkezli şirketin aldığı bu karardan yeni haberleri olduğu öğrenildi. Yandex’in Türkiye’deki ofisi İstanbul- Şişli’de Levent Plaza’da yer alıyordu.
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