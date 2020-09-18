Yandex Türkiye ofisini kapatma kararı aldı

Rusya merkezli arama motoru Yandex’in Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi. Yandex Türkiye pazarına 2011 yılında girmişti.Habertürk’te yer alan habere göre, Yandex’in Türkiye ofisi kapanış kararını yalanlamadı, ancak kararla ilgili açıklamanın e-posta aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.





TÜRKİYE AYAĞI RUSYA’DAN DEVAM EDECEK





Şirketin Türkiye’deki operasyonlarını Ekim ayından itibaren Rusya merkezli olarak devam edeceği öğrenildi.





TÜRKİYE’DE PAZAR PAYI YÜZDE 12.8





Google’ın yüzde 84’lük pazar payına sahip olduğu Türkiye arama motoru pazarında Yandex’in ise Ağustos 2020 itibariyle yüzde 12.8’lik pazar payı bulunuyordu.





1997 yılında kurulan Yandex, Türkiye’de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteriyordu.





Yandex Türkiye ofisindeki çalışanların, Rusya merkezli şirketin aldığı bu karardan yeni haberleri olduğu öğrenildi. Yandex’in Türkiye’deki ofisi İstanbul- Şişli’de Levent Plaza’da yer alıyordu.