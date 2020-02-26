Samanyolu Haber /Dünya / Yangın Avustralya'daki ormanların beşte birini yok etti /26 Şubat 2020 11:57

Yangın Avustralya'daki ormanların beşte birini yok etti

Avustralya'da yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ülkedeki ormanların yüzde 21’inin yok olduğu belirtildi.

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Batı Sidney Üniversitesi Hawkesbury Çevre Enstitüsü, Eylül 2019’da başlayarak Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve ülkenin güneyinde etkili olan etkili olan yangınların ormanlara verdiği zararı araştıran raporunu yayımladı.

Euronews'te yer alan habere göre "dünya çapında eşi görülmemiş" olarak nitelendirilen yangın raporunda ülkede 5.8 milyon hektar yapraklı ormanın küle döndüğü, toplamda da 11 milyon hektarlık orman ve çayırlık alanın yok olduğu belirtildi.

Söz konusu raporu hazırlayan araştırmacılardan Western Sydney Üniversitesi'nde Yangın Risk Yönetimi Araştırma Merkezi yöneticisi Doç. Dr.Matthias Boer yaptığı değerlendirmede,"Tarihsel olarak baktığımızda, Avustralya ve diğer kıtalarda her yıl orman alanlarının yüzde 5’inin yandığı belirlenmişti. Sadece Asya ve Afrika’daki küçük orman bölgelerinde bu oranın yüzde 8-9’a yükseldiği kaydedilmişti. Ancak Avustralya’nın 2019-2020 sezonunda, tek bir sezonda yanan orman alanı yüzde 21’e çıktı. Bu son 20 sene içerisinde hiçbir orman biyomunda görülmemiş, küresel olarak eşi benzeri yaşanmayan bir yanma ölçeğidir" dedi.
Ülkede çıkan yangınlarda daha önce de 3 binden fazla evin yanarak kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da telef olduğu açıklanmıştı.

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