Samanyolu Haber /Gündem / Yangın faciası: Çocuklar dahil onlarca kişi öldü /13 Eylül 2023 09:28

Yangın faciası: Çocuklar dahil onlarca kişi öldü

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 150 kişinin yaşadığı apartmanın alev alev yanması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir apartmanda çıkan yangın felakete yol açtı.

150 kişinin yaşadığı 9 katlı apartmanda çıkan yangında alevler hızla apartmanı kuşattı, kaçmaya fırsat bulamayan onlarca kişi can verdi. Vietnam basını, gece saatlerinde çıkan yangının birkaç saat içinde söndürüldüğünü ancak onlarca kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.


Kurtarılan 70’e yakın kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri çalışmaları sürdürürken yetkililer de net can kaybı sayısını belirlemeye çalışıyor.

Fransız haber ajansı AFP, apartmanda tek bir çıkış olduğunu ve yangın merdiveni de bulunmadığını bildirdi.

Ölenler arasında çok sayıda çocuk olduğu da belirtiliyor.

Vietnam son dönemde çok sayıda kişinin öldüğü yangın felaketleri yaşadı. Geçen sene Ho Chi Minh kentinde bir barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetmişti.
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