Yangın faciasında Bakan Ersoy'a şok suçlama: Kendi oteli uğruna...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel, son belirlemelere göre 78 kişiye mezar oldu. Yangın faciası sonrası ihmal zinciri gündem oldu. İhmallerden en çok konuşulanı ise oteldeki denetimler oldu.





Yangından sonra olay yerine giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, topu Bolu Belediyesi'ne atarak otelin belediyeye bağlı itfaiye denetiminden geçtiğini söyledi. Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bakan Ersoy'a sert tepki göstererek denetim yetkisinin bakanlıkta olduğunu işaret etti. Tartışmalar gittikçe büyürken; Bakan Ersoy'a hem siyasi arenadan hem de sosyal medyadan istifa talepleri yağdı.





BAKAN ERSOY KENDİ OTELİ UĞRUNA MEVZUATI DEĞİŞTİRMİŞ!

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında bakanlığın 2021'deki mevzuat değişikliği sonrası belediyelerin elinden alınarak bakanlığa alınan yetkiye dikkat çekti. Eski AKP milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un sosyal medya paylaşımlarından yola çıkara dikkat çeken bir detayı ortaya koyan Şardan, şu ifadeleri kullandı:





"Sürecin en tartışılan tarafı arasında bakanlığın 2021’deki mevzuat değişikliği yapılması var. Değişiklikle, belediyelerin elindeki yetki bakanlığa alındı.





Bu konuda da çok ciddi ve yoğun iddianın odağında; Bakan Ersoy, 2021’de yani pandemi döneminde Bodrum Torba’da satın alıp yıktığı ve yeniden inşa ettiği otel projesi var.





Bakan Ersoy’un firması, yeni otel için eski itfaiye raporu üzerinden yeni tesise ruhsat almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu.





Ancak belediye bu talebe uygun yanıt vermedi. Yeni itfaiye raporu alınması şartını ortaya koydu.





Ersoy’un firmasının sıkıntısı, bakanlığın o günlerdeki özel mevzuat değişimiyle aşıldı. Yetki, belediyelerden bakanlığa alındı ve Ersoy'un firması yeni itfaiye raporu almadan Bodrum Belediyesi’nden aldığı eski işletme ruhsatıyla tesisi faaliyete geçirdi.





Ersoy, Muğla Belediyesi’nden itfaiye raporu almadan kendi bakanlığından turizm işletme ruhsatı aldı.





Zira, 2021’deki genelgesiyle “işletme ruhsatı için ilgili belediyeden itfaiye raporu alınır” ifadesi Turizm Bakanlığı’nca çıkartılmıştı."