Samanyolu Haber /Gündem / Yangın faciasında flaş gelişme: Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı /26 Ocak 2025 22:58

Yangın faciasında flaş gelişme: Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı

Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili 'sorumluluk kimde' tartışmaları devam ederken, soruşturmada dikkat çeken tutuklama kararları verildi.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Bolu Belediyesi Başkan yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye personeli İ.A. ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından serbest bırakılırken; Gülener, Coşkun ve İ.A, tutuklanmaları talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği Gülener, Coşkun ve İ.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

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