Samanyolu Haber /Dünya / Yangın faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi /17 Mart 2025 10:16

Yangın faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi

Makedonya'da bir gece klübünde yaşanan yangın faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi. Diğer yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı, Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 9 kişinin tedavi için Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik. Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçtik.

Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa’nın en büyük Yanık Merkezi’nde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb’imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

9 YARALI TÜRKİYE’DE TEDAVİYE ALINDI
Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise yangında alevlerin arasında kalan ve durumları ağır olan 9 yaralının resmi temasların ardından Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Yaralılardan 3’ünün İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren yanık merkezine, 6 yaralının ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.
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