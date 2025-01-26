Yangın faciasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi can verdi.Fotoğraf: Musa Serdar Terzioglu/Anadolu/picture alliance

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı.





Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı böylece 15'e yükseldi.





Soruşturma kapsamında en son gözaltına alınan 11 zanlıdan 6’sı savcılıktaki işlemlerinden sonra Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken 5'i adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.





Faciayla ilgili olarak şimdiye kadar tutuklananlar arasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz da bulunuyor.





Soruşturma kapsamında gözaltında olan Bolu Belediyesi personellerinden itfaiyeden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar da jandarmadaki işlemlerinden sonra savcılıkta ifade vermek üzere Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.





Telefonla dalga geçenlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden gündeme gelen, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında vefat edenlerin ailelerinin telefonla aranarak dalga geçildiği iddiası üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında vefat edenlerin ailelerinin telefon numaralarının bir panel üzerinden bulunup aranarak dalga geçildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada soruşturmanın "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, kişinin hatırasına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen açıldığı belirtildi.





Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada "Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli, İstanbul’da 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Açık kaynaklardan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümü devam etmekte olup burdan yola çıkarak yeni tespitler ve yeni gözaltılar olacağı değerlendirilmektedir" denildi.