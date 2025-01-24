Yangın faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve müdür tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 can kaybının yaşandığı faciaya ilişkin yeni gelişme...



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.



Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.



Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı. 8 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ



Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı.



Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Bolu Kartalkaya'daki faciaya ilişkin gözaltına alınan otelin sahibi Halit Ergül ve aynı zamanda Ergül'ün damadı olan şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.



