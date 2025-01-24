Samanyolu Haber /Gündem / Yangın faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve müdür tutuklandı /24 Ocak 2025 19:22

Yangın faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve müdür tutuklandı

Bolu Kartalkaya'daki faciaya ilişkin gözaltına alınan otelin sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

SHABER3.COM

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 can kaybının yaşandığı faciaya ilişkin yeni gelişme...

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı. 8 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı.

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bolu Kartalkaya'daki faciaya ilişkin gözaltına alınan otelin sahibi Halit Ergül ve aynı zamanda Ergül'ün damadı olan şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yangın faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve müdür... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:13:56