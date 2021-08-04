Yangın söndürme helikopteri kiralayan belediyeye Orman Bakanlığı izin vermiyor

Muratpaşa Belediyesi, Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok noktada devam eden orman yangınlarında kullanılmak üzere bir yangın söndürme helikopteri kiralamak için harekete geçti.



Belediye Başkanı Uysal, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak yapılacak kiralama için bir Rus firmasıyla görüşmeleri tamamladıklarını ve 3,5 ton su kapasiteli helikopterin kiralanması için anlaştıklarını söyledi.



‘DÜN SAAT 18.49’DAN BERİ İMZA BEKLİYORUZ’



Ancak mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izninin gerektiğine dikkat çeken Uysal, dün saat 18.49 itibariyle Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak izin ve onaylar için gerekli yazışmayı yaptıklarını açıkladı. ANKA Haber Ajansı‘na konuşan Başkan Uysal, şunları söyledi:



‘HELİKOPTERİ KULLANMAK İÇİN BAKANLIKTAN CEVAP BEKLİYORUZ’



“Bütün sahalarda iş makinalarıyla, arazözlerle yangınla mücadele devam ediyor. Bu yangın hiç istenmeyecek boyutlarda genişledi ve büyüdü. Havadan mücadele gerekiyor. ‘Havadan mücadeleye nasıl katkıda bulunabiliriz’ diye iki gündür bir Rus firması ile görüşüyoruz. Havadan yangına müdahale edebilecek bir helikopter kiralanması ile ilgili mutabık kaldık. Yasal zorunluluk nedeni ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza müracaat ettik. Dün saat 18.49 itibari ile dilekçemizi sunduk. Cevap bekliyoruz. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aracılığıyla bu helikopteri yangınla mücadelede kullanmak istiyoruz.”