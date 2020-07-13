Samanyolu Haber /Gündem / Yangın soruşturmasında bir kişi tutuklandı /13 Temmuz 2020 15:32

Yangın soruşturmasında bir kişi tutuklandı

İstanbul Heybeliada'da'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki adalarından biri olan Heybeliada'da dün çıkan orman yangını sonrası bir plaj çalışanının polise verdiği eşkâl doğrultusunda gözaltına alınan Sedat D. adliyeye sevk edildi. 

Sedat D. polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He he ben çıkardım." cevabını verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yangına dair soruşturma açmıştı. 

ÇALIŞANLAR EŞKAL VERDİ

Plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkâlini polise verdi.

Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli Sedat D. yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu belirtildi. 

Sedat D.'nin geçtiğimiz nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı, bir ay önce de cezaevinden çıktığı kaydedildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan Sedat D., adliyeye sevk edildi. Sedat D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dün Heybeliada’da meydana gelen orman yangına havadan ve karadan müdahale edilmiş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Yangının çıktığı saatlerde Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Acil' diyerek “Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Valiliği de yangının iki farklı noktada çıktığını açıklamıştı.
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