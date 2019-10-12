Yangın sürüyor: 100 bin kişi tahliye edildi!

ABD’nin California eyaletinde devam eden yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.



Bir hükümet yetkilisi yangının önüne geçilemediğini ve yayılmaya devam ettiğini duyurdu.





Yangının bir sürücünün yanan sigarasını ormanlık alana atması sonucunda başladığı belirtildi.





California eyaletine bağlı Los Angeles İtfaiyesi, perşembe gecesi başlayan ve binlerce evin tahliye edilmesine sebep olan en az iki orman yangını söndürmek ve kontrol etmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.





BELEDİYE BAŞKANI TAHLİYE TALİMATI VERDİ





Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün geceden itibaren yangından doğrudan etkilenen Oakridge Estates, Glenoaks, Foulill, Sylmar ve Porter Ranch bölgelerinde bulunan evlerin boşaltılması emrini verdi.





Los Angeles polisi, 50 yaşındaki bir adamın yangının başlangıcında kalp krizi geçirerek öldüğünü duyurdu. Kaliforniya valisi, bölgede çok sayıda yolun kapandığını belirtti.





İtfaiye’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, birçok evin yangında tahrip olduğu ama şu anda bir rakamın mevcut olmadığı bildirildi.





Yangın için, “Bu, kuvvetli rüzgarlar tarafından yönlendirilen son derece dinamik bir yangın.” bilgisi paylaşıldı.





SORUMSUZ BİR SÜRÜCÜ SİGARAYI ORMANA ATTI VE...





Vatandaşlardan acil tahliyeye hazır olmaları istendi. Yangının Sandalwood bölgesinde sorumsuz bir sürücünün elindeki sigarayı kuru ormanlık alana atmasıyla başladığı bildirildi.





Los Angeles İtfaiyesi Müdür Yardımcısı David Richardson, yangının komşu Ventura County şehrine doğru büyüyeceğini belirtti.



