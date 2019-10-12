Samanyolu Haber /Dünya / Yangın sürüyor: 100 bin kişi tahliye edildi! /12 Ekim 2019 19:19

Yangın sürüyor: 100 bin kişi tahliye edildi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde süren yangın 100 bin kişinin bulunduğu bölgelerden tahliye edilmesine sebep oldu.

SHABER3.COM

ABD’nin California eyaletinde devam eden yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
Bir hükümet yetkilisi yangının önüne geçilemediğini ve yayılmaya devam ettiğini duyurdu.

Yangının bir sürücünün yanan sigarasını ormanlık alana atması sonucunda başladığı belirtildi. 

California eyaletine bağlı Los Angeles İtfaiyesi, perşembe gecesi başlayan ve binlerce evin tahliye edilmesine sebep olan en az iki orman yangını söndürmek ve kontrol etmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANI TAHLİYE TALİMATI VERDİ

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün geceden itibaren yangından doğrudan etkilenen Oakridge Estates, Glenoaks, Foulill, Sylmar ve Porter Ranch bölgelerinde bulunan evlerin boşaltılması emrini verdi. 

Los Angeles polisi, 50 yaşındaki bir adamın yangının başlangıcında kalp krizi geçirerek öldüğünü duyurdu. Kaliforniya valisi, bölgede çok sayıda yolun kapandığını belirtti. 

İtfaiye’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, birçok evin yangında tahrip olduğu ama şu anda bir rakamın mevcut olmadığı bildirildi. 

Yangın için, “Bu, kuvvetli rüzgarlar tarafından yönlendirilen son derece dinamik bir yangın.” bilgisi paylaşıldı. 

SORUMSUZ BİR SÜRÜCÜ SİGARAYI ORMANA ATTI VE...

Vatandaşlardan acil tahliyeye hazır olmaları istendi. Yangının Sandalwood bölgesinde sorumsuz bir sürücünün elindeki sigarayı kuru ormanlık alana atmasıyla başladığı bildirildi. 

Los Angeles İtfaiyesi Müdür Yardımcısı David Richardson, yangının komşu Ventura County şehrine doğru büyüyeceğini belirtti. 

Dün de California'nın güneyinde bulunan Riverside County’de bir kamyonun döktüğü çöpün yakılmasının ardından oluşan kıvılcımla başlayan yangın ormanlık alana yayılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yangın sürüyor: 100 bin kişi tahliye edildi! Sonraki Haber >>

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:07:01