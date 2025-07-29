Yangın uçağı almak yerine parayı faize yatırmışlar

Türkiye, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarıyla mücadelede zor günler geçiriyor. Bursa’da dört gündür süren yangında alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, kamuoyunda Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) kaynak kullanımına ilişkin eleştiriler artıyor. Çünkü elde edilen bilgiler, yangınla mücadelede kullanılabilecek önemli miktarda kaynağın farklı alanlara yönlendirildiğini ortaya koyuyor.





Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı OGM, 2020-2024 yılları arasında toplam 18 milyar 536 milyon TL kâr elde etti. Bu sürede kurumun faiz gelirleri ise 6,2 milyar TL’ye ulaştı. OGM’nin faiz gelirleri yıldan yıla artarken, yangın söndürme faaliyetlerine yönelik harcamaların bu kâra oranla sınırlı kalması dikkat çekti.