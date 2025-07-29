Samanyolu Haber /Gündem / Yangın uçağı almak yerine parayı faize yatırmışlar /29 Temmuz 2025 15:40

Yangın uçağı almak yerine parayı faize yatırmışlar

Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadele yerine faiz gelirine öncelik verdiği ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü, son 5 yılda 6,2 milyar TL faiz geliri elde etmiş.

SHABER3.COM

Türkiye, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarıyla mücadelede zor günler geçiriyor. Bursa’da dört gündür süren yangında alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, kamuoyunda Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) kaynak kullanımına ilişkin eleştiriler artıyor. Çünkü elde edilen bilgiler, yangınla mücadelede kullanılabilecek önemli miktarda kaynağın farklı alanlara yönlendirildiğini ortaya koyuyor.

Kurumun Faiz Gelirleri 6b2 Milyar Lira

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı OGM, 2020-2024 yılları arasında toplam 18 milyar 536 milyon TL kâr elde etti. Bu sürede kurumun faiz gelirleri ise 6,2 milyar TL’ye ulaştı. OGM’nin faiz gelirleri yıldan yıla artarken, yangın söndürme faaliyetlerine yönelik harcamaların bu kâra oranla sınırlı kalması dikkat çekti.

Faiz gelirlerindeki artış çarpıcı boyutlara ulaştı:

2020: 185,1 milyon TL

2021: 549,5 milyon TL
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yangın uçağı almak yerine parayı faize yatırmışlar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:50:31