Samanyolu Haber /Gündem / Yangın uçağı bile yok ama Erdoğan'a göre en zengin hava filosu kuruldu /11 Kasım 2021 16:33

Yangın uçağı bile yok ama Erdoğan'a göre en zengin hava filosu kuruldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yangın filosu açıklamasıyla şaşırttı. Erdoğan, kendi dönemlerinde Türkiye'nin yangınlara karşı en zengin hava filosunu kurduklarını ileri sürdü.

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Yaz mevsiminde orman yangınları sürerken Türkiye'nin yangınlara müdahale etmek için yeterli uçağının olmadığı, buna karşın Türk Hava Kurumu'nun hangarlarında bekletilen uçakların, yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar gereği kullanılmadığı ortaya çıkmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu duruma karşın Türkiye'nin yangınlara karşı tarihindeki en zengin hava filosunu kurduklarını ileri sürmesi şaşkınlıkla karşılandı. 
 
Beştepe’de bulunan Millet Ormanı’nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Çıkan her yangına en kısa sürede müdahale imkanına kavuştuk. Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. OGM 21 binin üzerindeki personeli ve 4 bin 311 aracıyla yangınlara karşı görev başındadır. Yangınlara karşı en zengin hava filosunu da bu dönemde kurduk. Amfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. İHA’ları da kullanmaya başladık. 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetleyerek çıkan her yangına müdahale imkanına kavuştuk. 9 İHA ve 10 drone bulunuyor. Teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
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