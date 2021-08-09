Yangına etkili müdahale edemeyen Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti

Yunan basınındaki haberlerde, Kumentakis'in, Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstandinos Floros başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Konsey Toplantısı'nın ardından istifasını sunduğu belirtildi.



Haberlerde, Chinok tipi yangın söndürme helikopterlerin bakımından sorumlu olduğu belirtilen Kumentakis'in istifasının, askeri hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına yeterince katkı sağlamadığına ilişkin eleştirilerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.



Kumentakis'in istifasının kabul edilip edilmediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.