Rusya’dan kiralanan 15 helikopterin, paraları ödenmediği gerekçesiyle kalkış yapmadığı iddia edildi.

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Soma’da, Antalya’da, Mersin’de yaşanan orman yangınlarına havadan yeterli müdahale edilemediğini ve alevlerin uzun sürede güçlükle söndürüldüğünü belirterek, helikopterlerle ilgili bir iddiayı köşesine taşıdı.

Yangına müdahalede yeni iddia: Kiralık helikopterleri, paraları ödenmediği için kalkış yapmadı

















Mollaveisoğlu şu ifadeleri kullandı:





"Konuştuğum kaynaklar ve telefon mesajları büyük bir skandalı gözler önüne serdi. Rusya’dan kiralanan 15 helikopter, paraları ödenmediği gerekçesi ile uçmamıştı...





Telefon mesajları (WhatsApp yazışmaları) İzmir yangın yönetim grubuna ait. Soma’da çıkan yangına müdahale için merkezden helikopterlerin konuşlandığı noktalara talimatlar yağıyor:





'Kemalpaşa motor çalıştırdı'

'Bergama helikopter Soma için kalkış yaptı. Anlaşıldı Bölge Müdürüm.'

'Kemalpaşa helikopter kalktı.'

'Gümüldür helikopter kalkmıyor, bilginize'

Dakikalar içinde yapılan yazışmalardan biri bu. Öğlen 12.33 ile 12.42 arası...





Alevler yükseliyor, yangın sürüyor ve talimatlar devam ediyor... Saat: 14.08.





'Gümüldür helikopter siz de kalkın.'

'Gümüldür helikopter alındı.'

Yani görev emri alınıyor ancak dört dakika sonra şu yanıt geliyor:





'Yabancı ekibin almış olduğu karar neticesinde Gümüldür hlk (helikopteri) kalkış yapamamaktadır. Bilginize...'