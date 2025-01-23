Samanyolu Haber /Gündem / Yangından kaçmak için 12. kattan atlayan Şevval Şahin kurtarılamadı! /23 Ocak 2025 10:30

Yangından kaçmak için 12. kattan atlayan Şevval Şahin kurtarılamadı!

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in yangında babasını görüntülü olarak aradığı ve atlamaya o sırada karar verdiği ortaya çıkmıştı.

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Bartın’da yaşayan Şevval Şahin (25), 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı.

BABASIYLA KONUŞTUĞU SIRADA ATLAMAYA KARAR VERMİŞ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 
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